نيفين جامع تكشف تفاصيل مبادرة دعم العمالة لأصحاب المشروعات الصغيرة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن أصحاب المشروعات الصغيرة، من أكثر الفئات التي قد تواجه صعوبة في الحفاظ على عمالتهم، نتيجة تغطيتها الأجور من عوائد التشغيل، موضحة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنصب في الحفاظ على الأجور ومرتبات العمالة بشكل عام.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، إن الوزارة، قدمت مبادرة عبارة عن قرض، يتم تخصيصه لمجابهة التحديات وتدعيات فيروس كورونا، موضحة أن سداد هذا القرض، بحد أقصى لمدة سنة، وجرى استهداف قطاعات معينة مثل المطاعم، لافتة إلى أن الحد الأقصى للقرض للقطاع الصناعي، مليون جنيه، وباقي القطاعات 500 ألف.

وأشارت إلى أنه من ضمن الشروط، هو وجود عمالة لديه، لا يقلوا عن 5 من العمال، ومن أهم المستندات التي يقدمها للحصول على هذا القرض، كشف العدد الفعلي للعمالة والأجور الشهرية، ويجري من خلاله تقديم لهم القرض.