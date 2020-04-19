خليك في البيت.. موعد حفل عمر خيرت احتفالا بعيد الربيع

مع اقتراب موعد عيد الربيع من كل عام، تنظم العديد من الجهات، حفلات عيد شم النسيم، ولكن جاءت جائحة فيروس كورونا، لتجعل شكل الاحتفال هذ العام مختلف بشكل كبير، استكمالا للإجراءات الاحترازية، التي بدأتها الحكومة المصرية، للحد من انتشار الفيروس.

وأطلقت وزارة الثقافة، حملة "خليك في البيت"، بعد أن علقت جميع الأنشطة والفعاليات، التي تتطلب حضور أعداد كبيرة، بتوفير جميع العروض والحفلات على القناة الرسمية للوزارة على موقع يوتيوب.

ومن المقرر، أن تقام سهرة خاصة مع الموسيقار عمر خيرت اليوم الأحد، في تمام الساعة 9 مساء، احتفالا بعيد الربيع وعيد القيامة، ويمكن مشاهدتها من هنـــا.

ويتضمن البث، مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقار عمر خيرت، التى حققت قاعدة جماهيرية واسعة منها العرافة، والعطور الساحرة، هى دى الحياة، فى هويد الليل، زى الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبد القادر، عارفة، قضية عم أحمد ، أنت المصري، البخيل وأنا ، 100 سنة سينما وغيرها.

كما يتم بث العرض المسرحي "فراجيل"، للكاتب الفرنسى لوران ديبيار، رؤية وإعداد وكتابة مسرحية وأداء محمد فهيم، وأمير صلاح الدين، الذى أخرج العرض، ديكور ندى عبدالمجيد وعمر رأفت، مساعد مخرج أميرة عبدالرحمن، مخرج منفذ محمد حبيب، ويضم عدة مشاهد تتناول قضايا وأفكار متنوعة.