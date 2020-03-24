عمر خيرت وعلي الحجار.. إليك مواعيد الحفلات "أون لاين" من البيت

بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم، صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا، ودعت حكومات البلدان العربية والأجنبية إلى البقاء بالمنزل للحد من انتشار الفيروس من خلال التجمعات والزحام.

وتسبب انتشار الوباء إلى تعليق الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية حفاظًا على سلامة المواطنين، ودعت وسائل الإعلام المصرية إلى حملة بعنوان "خليك في البيت"، لتتجه بعض فرق الغناء ودور العرض الفنية إلى إطلاق فعاليتها من خلال المنصات الرقمية سواء عن طريق البث المباشر عبر يوتيوب أو إنستجرام أو فيس بوك.

وترصد "الوطن" مواعيد الحفلات والأفلام المعروضة "أون لاين" على النحو التالي:

- حفلة خشبية مع باند الفرعي الأردني يوم الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت القدس وعمان ومصر على صفحة LiveMusicJo عبر "إنستجرام".

- عرض الليلة الكبيرة وفرقة باليه أوبرا القاهرة غدًا، الأربعاء، عبر قناة وزارة الثقافة الرسمية على "يوتيوب" الساعة 9 مساءً.

- سهرة خاصة مع الموسيقار عمر خيرت يوم الخميس 26 مارس، مع ضيوف الشرف الفنان مدحت صالح وعلي الحجار وريهام عبدالحكيم وأمينة خيرت الساعة 9 مساءً عبر قناة وزارة الثقافة الرسمية على "يوتيوب".

- حفل الفنان علي الحجار يوم الجمعة 27 مارس الساعة 8 مساءً عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

- حفل تركيبة باند يوم الجمعة الموافق 28 مارس عبر الصفحة الرسمية للفرقة على "يوتيوب" الساعة 10 مساءً.

- حفل فريق كوكب يوم الأربعاء الموافق 25 مارس عن طريق البث المباشر لصفحة "رووم سبيس" على فيس بوك، الساعة 10 مساءً.

- حفل جراڤي تراين يقدموا خلالها مزيكا بينك فلويد عن طريق البث المباشر لصفحة "رووم سبيس" على فيس بوك يوم الخميس الموافق 26 مارس الساعة 10 مساءً.

- حفل فريق انسجام يوم الجمعة الموافق 27 مارس عن طريق البث المباشر لصفحة "رووم سبيس" على فيس بوك، الساعة 10 مساءً.

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