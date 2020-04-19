يبدأ من 6 جنيهات.. أسعار وأنواع بلح شهر رمضان 2020

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، الذي يأتي في ظروف استثنائية، وفترة حرجة يمر بها العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك فإن الكثيرين يسعون لمعرفة أسعار أطعمة الشهر المبارك، وعلى رأسها البلح، الذي يلقب بـ"فاكهة الشهر الكريم".

وتستعرض "الوطن"، أسعار وأنواع البلح الموجودة في الأسواق المحلية، في السطور التالية:

البلح السكوتي

وتراوح سعر البلح السكوتي، بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

البلح الأسواني

سجل بين 6 و16 جنيهًا للكيلو.

بلح الجنديلة

تراوح سعر بلح الجنديلة بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

بلح قرن الغزال

أما بلح قرن الغزال فسجل بين 20 و35 جنيها للكيلو.

البلح الأبريمي

سجل سعر كيلو البلح الأبريمي بين 12 إلى 22 جنيها.

البلح الشامي

تراوح سعر البلح الشامي بين 6 و16 جنيها للكيلو.

البلح الأبيض الغزال

وتباين سعر البلح الأبيض الغزال بين 11 إلى 23 جنيهًا للكيلو.

بلح مركابي

سجل سعر الكيلو جرام بين 10 و18 جنيهًا للكيلو.

بلح العينات

سجل سعر بلح العينات بين 11 و23 جنيهًا للكيلو.

بلح البان

تراوح سعر بلح البان بين 12 و24 جنيهًا للكيلو.

ويعتبر البلح، واحد من أهم الأطعمة التي يتم تناولها على الإفطار، حيث أنه غنى بالسكريات التى تمد الجسم بالطاقة بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام والشراب، كما أنه سنة عن الرسول الكريم، أن ما أول ما يدخل جوف الصائم عن الإفطار هو التمر والماء أو اللبن.