البلح يبدأ من 9 جنيهات.. أسعار ياميش رمضان بعدد من الأسواق المصرية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذي ارتبط مع المصريين بأكلات كثيرة منها الياميش والمكسرات والبلح الجاف، وقمر الدين، ومع اقتراب الشهر الكريم، تُقبل العديد من الأسر، على شراء ياميش رمضان، استعدادام لما~دتي الإفطار والسحور.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، متوسط أسعار ياميش رمضان، بعدد من الأسواق.

أسعار ياميش رمضان في أسواق العثيم

ـ زبيب "جولد" الكيلوجرام بسعر 69.95 جنيه.

ـ قراصيا الكيلوجرام بسعر 62.95 جنيه.

ـ تين جاف الكيلوجرام بسعر 99.95 جنيه.

ـ مشمشية الكيلوجرام بسعر 87.95 جنيه.

ـ بلح فاخر أسواني الكيلو جرام بسعر 19.95جنيه.

ـ قمرالدين 400 جرام بسعر16.95جنيه.

أسعار ياميش رمضان في أسواق كارفور

ـ سعر الكيلوجرام تمر من 25 إلى 30 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام البلح الناشف من 10 إلى 16 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام المشمشية السوري والتركي من 44 إلى 56 جنيها.

ـ سعر لفة قمرالدين المصري من 8 إلى 12 جنيها.

ـ سعر لفه قمرالدين السوري من 25 إلى 35 جنيها.

ـ سعر لفه التين 400 جرام من 12 إلى 20 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام العر قسوس من 22 إلى 28 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام القراصيا من 40 إلى 50 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام خروب من 18 إلى 25 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام سوبيا من 7 إلى 22 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام كركدية من 25 إلى 32 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام بندق في رمضان 2020 من 115 إلى 125 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام لوز من 100 إلى 120 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام عين الجمل من 135 إلى 140 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام فستق 125 جنيها.

ـ سعر الكيلوجرام كاجو من 120 إلى 125 جنيها.

أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

ـ بلح نصف جاف، 400 جرام، بسعر 8 جنيهات.

ـ بلح جاف سعر الكيلوجرام 11 جنيها.

ـ زبيب مصري سعر الكيلوجرام 34 جنيها.

ـ تين مُجفف، 300 جرام بسعر 25 جنيها.

ـ قمرالدين 400 جرام بسعر 22 جنيها.

ـ قراصيا 250 جرام بسعر 13.25 جنيه.

أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

ـ سوبيا بـ 25 جنيها، نصف الكيلوجرام.

ـ زبيب إيراني بـ30 جنيها، طبق نصف الكيلوجرام.

ـ زبيب مصري بـ20 جنيها، طبق نصف الكيلوجرام.

ـ زبيب مصري فاخر بـ30 جنيها، طبق نصف الكيلوجرام.

ـ فول سوداني بـ20 جنيها، طبق نصف الكيلوجرام.

ـ جوز هند بـ28 جنيها، نصف الكيلوجرام .

ـ عرق سوس بـ13 جنيها، ربع الكيلوجرام.

ـ نشا بـ15 جنيها، نصف الكيلوجرام.

ـ قمرالدين (جودي) بـ25 جنيها (400 جرام).

ـ قمرالدين (مركز البحوث) بـ45 جنيه (400 جرام).

ـ قراصيا بـ30 جنيها، نصف الكيلوجرام .

ـ مشمشية بـ38 جنيها، نصف الكيلوجرام.

ـ بلح الشبح الالكيلوجرام بـ 25 جنيها.

ـ بلح عينات الكيلوجرام بـ20 جنيها.

ـ بلح ساكوتي الكيلوجرام بـ15 جنيها.

أسعار ياميش رمضان في أسواق أولاد رجب

ـ أولاد رجب بلح سعودي 500 جرام 68.95 جنيه.

ـ قمر الدين 400 جرام بسعر 24.95 جنيه.

ـ تين مجفف تركي بالوزن بسعر 104.95 جنيه للكيلوجرام.

ـ قراصيا أرجنتيني بالوزن بسعر 57.95 جنيه للكيلوجرام.

ـ مشمشية مقاس 8 وزن بسعر 62 جنيه للكيلوجرام.

ـ اليامن زبيب مصري ذهبي وزن بسعر 45 جنيها للكيلوجرام.

ـ بلح أسواني وزن بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام.

ـ عين جمل قلب وزن بسعر 219 جنيها للكيلوجرام.

ـ لوز قلب وزن بسعر 179.95 جنيه للكيلوجرام.

ـ قباء قمرالدين اكسترا 400 جرام بسعر 7.95 جنيه.