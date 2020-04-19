الصحة العالمية: الدواء الياباني لعلاج كورونا آمن.. "مش بنجرب في الناس"

قال الدكتور عمرو أبوالعطا، مسؤل برنامج الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن الدولة المصرية ستتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يتناسب مع الأوضاع وأعداد الإصابات "لو المعدلات زادت ستكون الإجراءات أكثر صرامة، وإذا قلت الأعداد سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية".

وأضاف أبوالعطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن شهر رمضان المقبل فرصة للقضاء على فيروس كورونا بسبب قلة حركة المواطنين بنهار شهر رمضان، ويجب استغلال شهر رمضان للاستثمار في البحث العلمي، لأننا لانستطيع مواجهة كورونا إلا بالبحث العلمي.

وشرح أبوالعطا أن منظمة الصحة العالمية نظمت مبادرة عملية للتجارب السريرية، ومعظم الدول تسارع في التجارب ومصر تشارك بها "التجارب دي مش أدوية بنجربها في الناس.. دي أدوية تم اعتمادها وآمنة في علاج أمراض أخرى ويتم تجربة فاعليتها على فيروس كورونا.. مازلنا في البدايات ولا نستطيع الحكم حتى الآن، ويتم العمل على الدواء الياباني الآن، والتجارب تمر بمراحل وبشكل منهجي علمي وتستغرق وقتا".

وتابع أبو العطا أن تحديد فترة استمرار فيروس كورونا في مصر غير ممكنة، وتعتمد على مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والمواطن هو من سيحدد الفترة إما تطول أو تقل، "المواطن مسؤول وكافة الجهات المعنية مسؤولة عن الإصابات وزيادتها أو قلتها".

وشرح أبوالعطا: "الدول التي انهارت أمام كورونا كان سببها انهيار المنظومة الصحية وعدم قدرتها على استيعاب المرضى، وأصبح المرضى يتحركون في الشارع ويصيبون بالعدوى مواطنين آخرين".