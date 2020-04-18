متحدث كنائس مصر: صلوا في منازلكم.. والحياة ستعود لطبيعتها

هنأ الأب رفيق جريش، المتحدث باسم مجلس كنائس مصر، المصريين بعيد قداس القيامة المجيد.

وقال جريش: "مش لازم نخاف من كورونا وسنعود لحياتنا الطبيعية وعملنا وجوامعنا وكنائسنا والاقتصاد يمشي والدنيا تقوم، ومصر ستكون قوة كبيرة ومهمة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن على المواطنين ضرورة صلاة قداس عيد القيامة في منازلهم ومتابعة القداس على الهواء، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات وتوجيهات الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع إجراءات الحظر ومواجهة فيروس كورونا.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد، مساء السبت، في دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادي النطرون، من دون حضور شعبي.