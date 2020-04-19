فيديو.. شاهد إنقاذ شاب حاول الانتحار شنقا من أعلى كوبري بكفر الدوار

أنقذ أهالى كفر الدوار، بالبحيرة، منذ قليل، شاب فى العشرينات من عمره، أقدم على الانتحار شنقًا من أعلى الكوبري العلوي بوسط المدينة، بعدما تدلى بالحبل وربطه فى سور الكوبري، وتجمع أهالي المنطقة وأنقذوه من الموت المحقق، وجرى نقله للمستشفى التعليمي للعلاج.

وكان أهالى حي الميزانة بوسط مدينة كفر الدوار، فوجئوا بأصوات استغاثات تخترق هدوء حظر التجوال، وتوجهوا إلى مصدر الصوت ليجدوا شابًا متدليًا بحبل من رقبته ومحاولًا الانتحار، ويمسك به عدد من المارة، فأسرع إليه سكان المنطقة الذين اكتشفوا عدم كسر رقبته جراء شنق نفسه.

ورصد فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دقائق الرعب التى عاشها أفراد أسرة الشاب، وبدى واضحًا صوت والده وهو يصرخ "الحقوا ابني".

جرى نقل الشاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بحالة إغماء إثر محاولته الانتحار.

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