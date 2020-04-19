الصحة العالمية: لم نخف بيانات عن كورونا.. وأفريقيا الأقل إصابة

قال الدكتور عمرو أبوالعطا مسؤل برنامج الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة ماهي إلا ممثلة عن الدول، "إحنا جزء من الدول في الأمم المتحدة، والمعلومات اللي بتجلنا بنشاركها بشكل علني شفاف مع كل الدولة، ولدينا آلية لمشاركة البيانات بين الدول وبعضها من خلال منظمة الصحة العالمية، اسمها اللوائح الصحية الدولية، دي أداة قانونية ملزمة، وهناك 199 دولة وقعت عليها ومن ضمنها مصر، وهي تنسق مشاركة المعلومات بشكل شفاف وواضح".

وأضاف أبوالعطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن منظمة الصحة العالمية لم تخف أي بيانات، "وأول ماتلقت البيانات من الجانب الصيني تم الإعلان عنها بشكل شفاف وواضح، وكل هذا الكلام مسجل بشكل واضح".

وتابع أبو العطا أن أفريقيا "من أقل القارات إبلاغ عن الحالات، وهذا قد يكون لعدة أسباب، إما أن يكون الدول ليس لديها القدرة على اكتشاف المرض ونظم ترصد للمرض، وقد يكون التركيبة السكانية لأفريقيا مثل مصر شابة، والأكبر سنا أعدادهم قليلة، وقد تكون معدلات العدوى قليلة".