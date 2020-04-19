فيديو.. أول كشف أثري في مصر يتم الإعلان عنه أونلاين

أذاعت قناة "صدى البلد"، فيديو لأول كشف أثرى فى مصر يتم الإعلان عنه أونلاين، بموقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة فى سقارة.

وبعد 10 ساعات من الترقب في انتظار رفع الستار عن أول كشف أثري أون لاين، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف أثري في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية.

الكشف الذي أعلن عنه من خلال فيلم تسجيلي لوزير الآثار، عبارة عن بئر مقاساتها نحو 120×90 سم بعمق نحو 11 مترا، تم العثور به على حجرة دفن فى أرضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

وفي إحدى النيشات، تم العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعليه كتابات بالمداد الأصفر، وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها 365 تمثال أوشابتى من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية – مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها نحو 40 سم مزينة بمناظر وألوان من جميع الجهات للإلهة إيزيس ونفتيس وحورس - تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر أوزير- ثلاث أوان كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، إضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى.

وتم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.