الرباعي: "موجود فى البيت من شهرين ولازم أكون إنسان ملتزم وقدوة للناس"

أكد الفنان صابر الرباعي، على ضرورة ألا ينسى الفنان أثناء ربحه، دوره في المجتمع ودوره الاجتماعي، وخدماته لمساندة الشعب وقت المحن، وأن يحرص على التخفيف عنهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، أعاد توزيع الأوراق من جديد في كل المجالات، وليس الفن فقط.

وشدد الرباعي، على ضرورة دعم المنظومة الطبية، التى يضحى العاملين فيها بأراوحهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى تصدر من وزارة الصحة، وتابع: "حجم الخطر والضرر المترتب على كورونا، سيكون مرهون بمدى التزامنا بالتعليمات الصحية".

وتابع صابر الرباعى: "أنا موجود فى البيت من شهرين.. لازم أكون إنسان ملتزم وقدوة للناس فى القوانين الصحية، سد دارك ولابد أن نتكاتف ونساعد الأطقم الطبية ووزارة الصحة".