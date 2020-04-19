غدا.. توقف حركة القطارات من 6 صباحا 24 ساعة تزامنا مع شم النسيم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن توقف حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، غداً الاثنين، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقف حركة المواصلات العامة ومنها السكة الحديد والمترو، يوم الاثنين، تزامنا مع احتفالات أعياد شم النسيم، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، على أن تعود حركة القطارات لطبيعتها صباح بعد غد الثلاثاء في السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تعمل على إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة والجسيمة بصفة دورية للقطارات، موضحا أن جميع قطع الغيار متواجدة في ورش السكة الحديد، لافتاً إلى أن العمل يسير بصورة منتظمة بجميع المحطات لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ كافة مشروعات تحديث بنيتها الأساسية من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها إلى العمل إلكترونيا وتحسن ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لافتاً إلى أن الهيئة عازمة على تقديم خدمات متميزة للجمهور مع مطلع منتصف يونيو المقبل.