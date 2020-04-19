بعد قرارات "الأعلى للجامعات".. أشرف حاتم: استكمال المقررات حفاظا عليهم

أصدر المجلس الأعلى للجامعات، قرارا باستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد، حتى الخميس الموافق 30 إبريل 2020، لكل الفرق الدراسية، وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية، من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

بالإضافة إلى إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها، من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية "المجموع التراكمي"، على أن تُستبدل، بناء على قرار من مجلس الجامعة بخيارين لا يُرصد فيهما درجات للطلاب، ويعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط، وهما: إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة، أو عقد اختبارات إلكترونية للمقررات.

الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلى للجامعات السابق، قال إن الطلاب ينبغي استكمال مقرراتهم التعليمية، لأنها كانت ضمن برنامجهم الدراسي، موضحا أن الطلاب ينبغي أن يتخرجوا بعد دارسة البرنامج الدراسي كاملا، حفاظا على مستقبلهم التعليمي والعملي.

وأضاف حاتم لـ"الوطن"، أن فكرة استكمال الفصل الدراسي عن بعد يساهم في استكمال البرنامج الدراسي، بدلا من نقل المواد الدراسية إلى أعوام آخرى، ويكدس الفصول الدراسية عليهم في الأعوام المقبلة.

وتابع: أن هناك لجنة مكونة من 6 رؤساء جامعات مصرية، ستكون مهتمها متابعة سير استكمال الفصل الدراسي عن بعد، مشيرا إلى التأكد من توافر المقرارات للطلاب عبر الإنترنت، وتوفير البرامج اللازمة لإتمام المنظومة.