صلاح عبدالله يفاجئ علي الحجار بمداخلة على الهواء والأخير يغني له

فاجأ الفنان صلاح عبدالله، الفنان علي الحجار، بمداخلة له عبر برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه سهير جودة، منى عبدالغني، مفيدة شيحة، المذاع على فضائية Cbc.

وقال الفنان صلاح عبدالله، "بحبك يا علوة، وقاعد مندمج مع الستات، يا أحلى علي الحجار في الدنيا".

وغنى الحجار له، "عمنا صاصا لذيذ ومعسل عمره ما طاطه لغير الله"، وأنت عارف الباقي بقى، ترجم أنت بقي جواك في قلبك.

ومازح صلاح، عندما طلبت منه الإعلامية سهير جودة إستضافته في البرنامج، مثلما استضافوا الحجار، ليرد بعد استضافة علي الحجار محدش هيشوفني، يا عشرة العمر الجميل، يا جدع يا مخلص يا نبيل يا علي الحجار يا جبار.