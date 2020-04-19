أحد أهالي "صفط تراب" يؤكد توافر المواد الغذائية والطبية داخل القرية

تحدث وجدي الدوي أحد أهالي قرية صفط تراب، التي فرض عليها العزل، بسبب إصابة عدد من الأهالي بفيروس كورونا المستجد، قائلا: إن أهالي القرية ملتزمون بالحظر المفروض عليهم، مؤكدا على توافر المواد الغذائية، بجهود وزارة التضامن والجهود الذاتية لأهالي القرية.

وشدد الدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، على جهود الفريق الطبي المتواجد بالقرية، مطالبًا بتزويد مستشفى القرية بكواشف حرارية، وأجهزة كاشفة للفيروس.

وطالب الدوي، بألا يتحدث أحد باسم قرية صفط تراب، وعدم المزايدة على أهالي القرية، الذين وصفهم بأنهم رجال، مثنيًا على شباب القرية.

ورفض الدوي، الحديث عن عدد الإصابات في القرية، مؤكدًا أن الاعلان عن الأرقام من مسؤولية وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن سبب العدوى، هو انتقال المرض من سيدة لبنتين من بناتها، وأن أحدهما كانت متزوجة من رجل يعمل "حلاق".