دينا الشربيني: لا أعلم سر انسحاب المخرج هاني خليفة من "لعبة النسيان"

علقت الفنانة دينا الشربيني، على سبب انسحاب هاني خليفة من إخراج مسلسلها الجديد "لعبة النسيان".

جاء ذلك خلال تصريحاتها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، على قناة mbc.

و ردا على ما إذا كان المخرج انسحب بسبب انتشار فيروس كورونا، قالت: لا أعرف في الحقيقة السبب وراء اعتذار هاني خليفة، لكنني لا أظن أن كورونا هو السبب، ولم اتواصل معه بعدها لأعرف سبب قراره، لكنني أتوجه له بالشكر على الفترة التي عمل فيها خلال تحضيرات المسلسل، وبعد بداية التصوير.

وتابعت: مخرج العمل الحالي أحمد شفيق يقدم مجهود رائع، وقطعنا شوطا كبيرا من التصوير، يصل إلى نصف حلقات المسلسل، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها جميعا، وأعتقد أننا سننتهي من التصوير خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وحول الاجراءات الوقائية المتبعة خلال التصوير، كشفت دينا عن استعانة شركة الانتاج، بطبيب دائم التواجد في موقع التصوير، ويقوم بالكشف الطبي على جميع العاملين يوميا، بالإضافة الى الالتزام بكل إجراءات الوقاية، والتباعد قدر الإمكان بين الجميع.

يذكر أن دينا الشربيني، تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان"، تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي.

https://www.youtube.com/watch?v=SF_2pSv0xSI