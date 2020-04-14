للعام الثاني.. انسحاب المخرجين يضع دينا الشربيني في وضع حرج بشهر رمضان

قبل انطلاق الموسم الرمضاني بـ10 أيام، انسحب المخرج هاني خليفة من مهمة إخراج مسلسل "لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود ورجاء الجداوي، وفق ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على ذلك، أكّد السيناريست تامر حبيب مؤلف المسلسل لـ"الوطن"، إنَّ المخرج هاني خليفة اعتذر عن استكمال العمل في المسلسل.

وقررت الشركة المنتجة أن يستكمل المخرجان أحمد شفيق وتامر العشري تصوير باقي المشاهد المتبقية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يحدث فيها هذا الأمر مع دينا الشربيني، ولكنه تكرر العام الماضي، حيث اعتذرت المخرجة كاملة أبو ذكرى عن استكمال تصوير مسلسل "زى الشمس"، بعد تصويرها لمعظم المشاهد، وصرحت وقتها "أبو ذكري" بأنها لا تريد الكشف عن أسباب الاعتذار وفضلت الاحتفاظ بها لذاتها، وطالبت شركة الإنتاج بعدم وضع اسمها على الحلقات التى قامت بتصويرها.

واستعانت الشركة المنتجة بالمخرج سامح عبدالعزيز ليحل بدلاً منها ويكمل مشاهد تصوير المسلسل .