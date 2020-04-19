يسرا تتحدث عن كواليس مسلسلها الجديد "خيانة عهد": اجتماعي إنساني مشوق

تحدثت الفنانة يسرا، عن كواليس مسلسلها الجديد "خيانة عهد"، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وقالت يسرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن شهر رمضان جاء هذا العام في وقت يعتبر محنة، مشيرة إلى أنها فرصة أن يقرب الناس من بعضهم البعض.

وكشفت يسرا، أنها تقدم دور مختلف في المسلسل، لافتة إلى أنها تقدم دور أم، ولها ابن، لكنه دور مختلف عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، مشيرة إلى أن المسلسل مختلف من ناحية الإنسانيات والنفس البشرية، معتبرة أنه مسلسل اجتماعي إنساني مشوق.

وتمنت يسرا، أن ينال مسلسلها الجديد إعجاب الجمهور، مؤكدة أن مجموعة فريق العمل يعملوا مع بعضهم لأول مرة، مشددة على وجود توافق كبير بين طاقم العمل، رغم أنهم في العمل يكرهوا بعضهم البعض.

وأكدت يسرا، أن الحظر أثر على تصوير المسلسل وانهم يلتزموا بمواعيد الحظر، ويضطروا أحيانًا للبقاء لحين انتهاء مواعيد الحظر، وأن بعض المشاهد جرى تغييرها بسبب ظروف الحظر، التي تمر بها البلاد، مثنية على المخرج سامح عبدالعزيز.