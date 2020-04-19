رئيس مركز الحساسية: الصيام تأثيره إيجابي على جهاز المناعة

أكد الدكتور أمجد الحداد رئيس مركزالحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عدم وجود أي أثار سلبية للصيام على جهاز المناعة.

وقال الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن هناك مؤشرات تؤكد أن الصيام يحسن من عمل جهاز المناعة، وأن هذه المؤشرات تقول إن الجهاز الهضمي والدوري، يتحسنوا في أوقات الصيام، ويعطي فرصة للكبد والكلى، للتخلص من السموم الموجودة في الكبد.

وأشار الحداد، إلى أن العامل النفسي والروحاني في شهر رمضان، يؤثر تاثير إيجابي على جهاز المناعة، مضيفًا أن الصيام، يعطي الكلى فرصة للتخلص من السموم الموجودة فيها.

ونفى الحداد، وجود تأثير للعطش على جهاز المناعة، مشيرًا إلى أن المضمضة، واستخدام السواك، تعمل على إفراز اللعاب، وأن تناول السوائل أثناء فترة الافطار بكمية كافية، تكفي الفرد على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن السوائل التي حصل عليها في فترة الفطور، ستساعده على مدار اليوم.