طارق شوقي لأولياء الأمور: بلاش تأنبوا أولادكم.. خطأ الطالب مش عيب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن نظام التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أصبح مختلف، حيث يقيس مهارات فهم نواتج التعلم، فالوزارة تسعى أن لا يّنتقل طالب من سنة لأخرى، دون أن يكون حصل على ما يؤهله لذلك من نواتج التعلم، وليس الدرجات، مؤكدًا أن الحديث عن الدرجات والرسوب والنجاح، تم استبداله بأشياء أخرى.

وأضاف "شوقي"، خلال تسجيل صوتي، نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه من الطبيعي أن يخطئ الطالب، ومهمة المعلمين تصحيح الخطأ له، "خطأ الطالب مش عيب، ومش عاوزين نقول على واحد خايف ولا واحد شاطر، وبلاش نستخدم اللغة القديمة دي، إحنا نحاول نعلمهم هما أخطأوا في إيه، والصح بتاعه إيه، عشان المرة الجاية تبقى النتيجة بتاعتهم أفضل".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه يجري العمل في الوقت الحالي، على عدم إرهاب الطلاب أو ضغطهم، ونركز على نقط ضعفهم من أجل تقويتها، فسيتم استبعاد نظام الدرجات بنظام الروشتة، "نقول لكل طالب إنت كويس في كده وعاوز تجدعن شوية في كذا، بلاش نضغطهم ولا نرهبهم عشان يحبوا يروحوا المدرسة"، مؤكدًا أن محور منظومة التعليم الجديدة، ليس الهدف منها ورقة أو شهادة خادعة، من الممكن أخذها بأي ثمن، أو التفاخر بالدرجات أمام الجيران.

وتابع: "هدف المنظومة بالنسبة لأولياء الأمور هو فكرة إني انظر لابني كيف يتقدم من عام لآخر، وأساعده على ذلك، بلاش تأنبوه على الغلط، أنبوه بس على الإهمال، وأحنا نساعدهم ونتبين مشاكلهم فين، الوزارة قدمت الكثير جدا من الحلول في الفترة الأخيرة للطلاب".