وزير التعليم: نسعى لتدريس مهارات حياتية للطلاب.. وظروف كورونا ساعدتنا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن منظومة التعليم الجديدة، بدأت من كجي1، ووصلت للصف الثاني الإبتدائي، كما أن مناهج الصف الثالث الجديدة، تم الانتهاء منها، وسيتم تطبيقها على الطلاب سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن تلك المناهج، تأخذ وقتًا طويلًا من أجل تجميعها، لذلك يتم السير عامًا بعام، ويقوم ببناء الأطفال من "تحت لفوق"، على حد قوله.

وأضاف "شوقي"، خلال مقطع صوتي نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن النظام الجديد، يتم فيه استبدال النظام التاريخي" القديم"، بنظام ينمي للطلاب مهارات حياتية، وليست معرفية فقط، مثل احترام الآخر والتنوع والعمل الجماعي، وبناء الشخصية والأخلاقيات، هذا فضلًا عن الأمور المعرفية، وهذا كان يتطلب وقتًا طويلا، "مقدرناش نمشي فيه في كل السنوات مع بعض، وخدناها سنة سنة".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ساعدت المنظومة في تغيير أسلوب تقييم الطلاب إلى الأفضل، فتقييم الطلاب من كجي 1 حتى الصف الثاني الإبتدائي، لا يوجد به اختبارات، بل يتم تقييم الطلاب أثناء الدراسة فقط، ومن الصف الثالث الإبتدائي، حتى الصف الثالث الإعدادي، تم اختيار نظام تقييم مناسب مع الوضع الحالي، للحفاظ على صحة الطلاب من الخروج، وهو عن طريق الأبحاث.

وتابع: "انتقلنا من الامتحان الكلاسيكي، الذي كان يقيس قدر كبير من الحفظ في لجان إلى نظام تقييم ما يمسى بالمشروعات البحثية، معتمد في العالم كله، وهو ليس صعبا، ده الحقيقة، هو النظام أفضل بكثير بيطلع مواهب الأولاد، ويساعدهم على اكتساب مهارات، لم يكن يكستبوها بالطرق التقليدية".