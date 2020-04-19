الأرصاد: شبورة مائية على القاهرة ورياح معتدلة تنشط أحيانا

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيف نهارا على سواحل البلاد، ويظل شديد البرودة أيضا خلال ساعات الليل، ويصاحبه شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، بينما يكون مائل للحرارة نهارا، على محافظات الصعيد بارد خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة الصغرى 14 العظمى 28

السويس الصغرى 13 العظمى 26

بنى سويف الصغرى 15 العظمى 29

شبين الكوم الصغرى 14 العظمى 27

العريش الصغرى 12 العظمى 25

المنيا الصغرى 16 العظمى 29

الإسكندرية الصغرى 15 العظمى 23

مكة الصغرى 25 العظمى 36

المنامة الصغرى 24 العظمى 28

الكويت الصغرى 25 العظمى 30

أبو ظبي الصغرى 26 العظمى 36

تونس الصغرى 17 العظمى 28