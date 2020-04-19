توريد 2291 طن قمح لصوامع وشون قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه تم توريد 2291 طن و530 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة.

ونوه المحافظ على متابعته بصفة دورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و590 طن.

وأكد الداودي أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الإردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الإردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.