 وزير الإسكان: مستمرون فى إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة لتحقيق أهداف المخطط الاستراتيجى القومى 2052

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، استمرار تنفيذ المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، ولا سيما مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ومشروعات الطرق والمرافق وغير ذلك، لتحقيق أحد أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052 وهو مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، مضيفاً أن أجهزة المدن الجديدة تكثف جهودها للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بتلك المدن فى التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية.

وقال الدكتور عاصم الجزار: إنه أصدر تكليفاتٍ لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة، بضرورة المتابعة الدورية لما يجرى تنفيذه من مشروعات مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة، واستكمالاً لأهداف التنمية المستدامة.

وفى ذات السياق، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بأنه جارٍ استكمال أعمال طبقة الأسفلت بمنطقة 350 فداناً شمال المدينة لقطع الأراضى المتميزة لتسليم قطع الأراضى للفائزين بها كاملة المرافق والخدمات.وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: إنه جارٍ تنفيذ عدة أعمال بمحور طلعت حرب، والذى يعد من المحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يقوم بالربط بين التجمعين الثالث والخامس من ميدان فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس وحتى إسكان الشباب بالتجمع الثالث، موضحاً أنه يجرى حالياً ربطه بطريقى العين السخنة القديم والجديد، حيث تم قطع الجبل بطول( 3 كم) ليتم ربط المحور بطريق العين السخنة الجديد، ومن المقرر أن يعمل المحور على تسهيل حركة المواطنين بالتجمعين الثالث والخامس، بجانب إتاحة الفرص الاستثمارية على جانبي الطريق بطول( 3 كم ).

من جانبه أشار المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية المؤدية لبوابات الحاويات بميناء دمياط بمنطقة التخزين والخدمات غرب الميناء، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال البردورات وخرسانة الأرصفة والطبقة الرابطة، وجارٍ حالياً تنفيذ الطبقة السطحية، كما تم التشديد على الشركة المنفذة للالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها لإنجاز المشروع، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية جميع العاملين بالموقع.وذكر المهندس محمد رجب، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1026 وحدة سكنية (44عمارة) بالكامل بمشروع"JANNA"للإسكان الفاخر بالمجاورة 33 بالحي السادس بالمدينة، كما تم الانتهاء من أعمال المرافق، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع ( اللاندسكيب ) وأعمال الإنارة للمشروع لتسليم الوحدات للفائزين بها فى أسرع وقت، مع إلزام الشركة المنفذة للمشروع باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.وأكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، استمرار الشركات المنفذة لمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة فى تنفيذ الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المتفق عليها حتى يتم تسليم الوحدات لحاجزيها في المواعيد المحددة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.وقال المهندس خالد شاهين، جارٍ تنفيذ رافع المياه قطر 900 مم المغذي للمنطقة الصناعية بعتاقة بالسويس، موضحاً أن مسئولى جهاز خليج السويس يتابعون عن كثب سير العمل بالرافع للانتهاء من تنفيذه فى أسرع وقت، كما أنه أصدر تعليماته لمسئولى الشركة المنفذة لإنجاز الأعمال بالجزيرة الوسطى لمدخل ٣ بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعد من المحاور الرئيسية للمدينة ويربط بين طريق القاهرة/الإسماعيلية وطريق بلبيس.وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمشرف على مدينة أخميم الجديدة: إنه جارٍ تنفيذ أعمال صب الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الثالث علوى وأعمال المبانى بمستشفى شفاء الأورمان سعة (263) سرير بمدينة سوهاج الجديدة.من جانبه قال المهندس، أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة: جارٍ استكمال تنفيذ أعمال خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الصرف الصحى بالمدينة حتى موقع الغابة الشجرية بمساحة 5 آلاف فدان، بنسبة إنجاز بلغت نحو ٦٠ ٪، ومن المقرر الانتهاء من المشروع شهر مايو المقبل.وفى سياق متصل تابع المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط" أعمال تنفيذ 1200 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالمدينة، حيث وصلت أعمال التنفيذ ببعض العمارات إلى صب أسقف الدور الأخير، وجارٍ تنفيذ أعمال بناء الحوائط.كما تابع رئيس الجهاز، الأعمال النهائية لمد كابلات شبكة الكهرباء للشوارع الرئيسية والأعمال النهائية لتنسيق الموقع بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.