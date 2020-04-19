تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا ارتفع إلى 42853 مصابا، بعد تسجيل 6060 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي مقارنة بالاصابات الجديدة المسجلة خلال الأيام الماضية.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم، أنه جرى تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 361 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن 234 شخصا تماثلوا للشفاء أمس ، ليصل العدد الإجمالي إلى 3291 شخصا تماثلوا للشفاء، موضحا أن العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، سُجل في العاصمة موسكو حيث بلغ عدد المصابين 3570 مصابا ، بينما جرى تسجيل 709 إصابة جديدة في ضواحي العاصمة الروسية.