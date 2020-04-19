 جامعة النيل: إنتاج 400 قناع واقي للوجه يوميا لحماية جيش مصر الأبيض

نجحت مبادرة رواد النيل التي يرعاها ويمولها البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية في إبتكار وتصنيع أقنعة واقية للوجه (Face Shield) وذلك بهدف حماية الأطباء والعاملين بالمستشفيات من إنتقال العدوى بشكل عام ومن عدوى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 بشكل خاص ؛ وتم تنفيذ وتصنيع هذه الأقنعة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنكي مصر و التنمية الصناعية.

من جانبه أكد المهندس محمد عمرو عبد القادر ؛ مدير المشروعات بمبادرة رواد النيل ؛ أن فكرة إبتكار هذه الأقنعة الواقية جاءت لحماية الأطباء والعاملين بالمستشفيات و العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر من انتقال العدوى ؛ وللمساهمة في التغلب على أزمة انتشار فيروس كورونا .

وأكد أن المبادرة توفر الأقنعة الواقية للوجه للمستشفيات المركزية ومستشفيات العزل "مجانا" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، و أن البنوك الراعية من جانبها تتحمل تكلفة التصنيع التي تتم من خلال المصنع المصغر الذي ترعاه وزارة التخطيط داخل جامعة النيل الأهلية .

وأشار إلى أنه تم إمداد مستشفى زايد التخصصي بهذه الأقنعة الواقية ؛ وجاري أيضاً إمداد مستشفى حميات إمبابة بكميات من الأقنعة الواقية للوجه ، وكذا استكمال كافة الطلبات لتلبية احتياجات باقي المستشفيات و مراكز الرعاية الصحية في مصر " مجانا " .

وأكد المهندس محمد عمرو عبد القادر ؛ على استخدام أفضل المواد والخامات في إنتاج وتصنيع الاقنعة الواقية للوجه ؛ الأمر الذي يجعلها تمنح أعلى درجات الجودة والأمان للأطباء والعاملين بالمستشفيات من أي إحتمال لانتقال فيروس كورونا.

وحول طريقة استخدام واقي الوجه .. أوضح مدير المشروعات بمبادرة رواد النيل ؛ إنه يتم ارتدء الواقي المصنوع من البلاستيك فوق الكمامة لوقاية الوجه ، وتصنيعه يتم باستخدام ماكينات وأجهزة رقمية حديثة مثل ألات القطع بالليزر (غير المعدنية) كجزء من مشروع المصنع المصغر بمبادرة رواد النيل.

وأشار إلى أن انتاج واقيات الوجه هو مشروع غير هادف للربح ؛ بدأ بعدد 200 واقي للوجه يوميا ووصل الأن إلى 400 واقي ؛ ومع نهاية شهر أبريل الجاري سيتم زيادة الانتاج إلى 1000 واقي للوجه لتلبية الطلبات والاحتياجات للمستشفيات ؛ ومن المتاح للمؤسسات الأخرى مثل البنوك وغيرها التقدم للحصول على الأقنعة الواقية ؛ لكن الأولوية في المرحلة الحالية للمستشفيات المركزية ومستشفيات العزل.

في سياق متصل وجه الدكتور طارق خليل ؛ رئيس جامعة النيل الأهلية الشكر لجيش مصر الأبيض من الأطباء وطواقم التمريض على ما يقومون به من جهد غير مسبوق في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن جامعة النيل الأهلية في مقدمة الصفوف الداعمة لجهود الدولة المصرية في مواجهة هذا الفيروس ؛ وهو ما ظهر جليا من خلال تقديم مبادرة رواد النيل لأول أفكارها لمساندة طاقم العاملين في الرعاية الصحية في مصر ؛ من خلال مشروع " الدروع الواقية للأطباء " الذي يمثل حل مبتكر لتوفير طبقة إضافية من الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية عن طريق ارتداء الواقي المصنوع من البلاستيك فوق الكمامة لوقاية الوجه ؛ مما يجعله قطعة أساسية من المعدات للعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية الذين يتواصلون بشكل مباشر مع المصابين بفيروس كورونا .