فيديو.. إسعاد يونس تنشر توزيع موسيقي جديد لأغنية "بكيزة وزغلول"
الفنانة لـ علاء صابر: تسلم إيديك ويسلم فنك وذوقك الراقي
كتب:
حاتم سعيد حسن
11:19 ص | الأحد 19 أبريل 2020
نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو للفنان علاء صابر وهو يعزف موسيقى أغنية مسلسل "بكيزة وزغلول" بتوزيع موسيقي جديد.
وعلقت إسعاد، على مقطع الفيديو بقولها: "الفنان القدير علاء صابر، عاجزة عن الشكر أستاذ علاء، تسلم إيديك ويسلم فنك وذوقك الراقي".
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عاجزة عن الشكر أستاذ علاء، تسلم إيديك و يسلم فنك و زوقك الراقي
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وعُرض مسلسل "بكيزة وزغلول" عام 1987 وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة الفنانة إسعاد يونس والفنانة سهير البابلي، وإخراج أحمد بدر الدين وقصة وسيناريو وحوار إسعاد يونس.
ولحن أغنية التتر والموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار والملحن الراحل حسن أبو السعود.