إتاحة المواصفات القياسية للمستلزمات الطبية المصرية أون لاين

أعلن المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إتاحة المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمنتجات المعدات والمستلزمات الطبية على المنصة التفاعلية لمشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

وأوضح "عفيفي"، في بيان صادر اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التعاون العربي المشترك، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على القطاع الصناعي في الدول العربية.

المنصة تتيح إعداد وتحديث وتطوير مواصفات إنتاج المعدات والمستلزمات الطبية وتوفير احتياجات المصنعين والمختبرات

وأشار "عفيفي"، إلى أنَّ الى المنصة التفاعلية العربية الموحدة للمواصفات تسهم في الاستفادة من المواصفات القياسية العربية في إعداد وتحديث وتطوير مواصفاتها الوطنية في مجالات إنتاج المعدات والمستلزمات الطبية وتوفير احتياجات المصنعين والمختبرات والجهات المعنية بهذه المجالات.

التتنسيق مع الجمعية الأمريكية للفحص لإتاحة المواصفات القياسية الخاصة بها على المنصة العربية

وأشار إلى أنَّ المنصة تتيح حالياً بجانب المواصفات المصرية المواصفات القياسية اللبنانية، كما يجرى التتنسيق مع للجمعية الأمريكية للفحص والمواد لإتاحة المواصفات القياسية الخاصة بها على المنصة العربية.

نشر 5 مواصفات قياسية مصرية على المنصة التفاعلية العربية.. بينها الكحول الإيثيلي

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أنَّه جرى نشر 5 مواصفات قياسية مصرية على المنصة التفاعلية العربية تضمنت مواصفات منتجات "الكحول الإيثيلي، والقفازات المطاطية المستخدمة في الأغراض الطبية، والقفازات الطبية المصنوعة من لاتكس المطاط، أو محلول المطاط والترمومترات الطبية الكهربائية".

وقال "عفيفي"، إنَّ قرار المنظمة الدولية للتقييس "إيزو" بإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة والخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي ومكوناتها ونظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإرشادات لاستدامة العمل بقطاعات الإنتاج؛ يمكن الاستفادة منه في الارتقاء بالصناعات الطبية المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنّه جرى إتاحة هذه المواصفات لمجتمع الأعمال في مصر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة.