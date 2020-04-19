بالكمامة.. محافظ شمال سيناء يهنئ الأقباط بعيد القيامة

قام اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه قائد تأمين قطاع العريش، والشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف، والشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية، بزيارة إلى مطرانية الأقباط فى ضاحية السلام بالعريش، وذلك للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

واستقبل الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وبعض القساوسة المهنئين، وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة عبرها عدد من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة.

ومن جانبه، أكد الأنبا قزمان على علاقات الود والمحبة بين كل المصريين من المسلمين والأقباط، مشيرًا الى أن كل من الإسلام والمسيحية يحضان على المحبة والسلام.