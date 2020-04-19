صور.. تعقيم مستودعات أسطوانات البوتاجاز بجنوب سيناء

واصلت محافظة جنوب سيناء، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، أنه يجرى تعقيم جميع أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات بالمحافظة قبل تداولها للمواطنين، حرصًا على سلامتهم.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، باتخاذ كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء خالد فودة وجه بتطهير وتعقيم مستودعات اسطوانات البوتاجاز، وتطهير السيارات والشاحنات المحملة بالأسطوانات، قبل خروجها من المستودع، وقبل وصولها للمستهلك، لتكون آمنه تمامًا من أي فيروسات.