محافظ جنوب سيناء: محدش هيعدي من نفق ولا كمين في شم النسيم

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة اتخذت إجراءات مشددة استعدادا ليوم شم النسيم، مؤكدا أن هذه الإجراءات هدفها الحماية والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال المحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، أمس: "أغلقنا كافة الشواطئ، وأوقفنا جميع الرحلات البحرية، وعندنا 600 كيلومتر شواطئ نسيطر عليها تماما، وهناك انتظام كبير على كافة الشواطئ.، موضحا أنهه لن تفتح هي أو حمامات السباحة أو المحلات، "مفيش فندق هيشتغل".

وأضاف: "عربيات السياحة والرحلات مش هتخش، ومحدش هيعدي من نفق ولا كمين، والأهالي في الشاليهات هيقعدوا ولا هيخرجوا منها، ومدير الأمن نبه مديري الفنادق، ووقعوا إخطارات مكتوبة بالالتزام بتعليمات المحافظة".