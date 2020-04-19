الصحة: احتساب فترة علاج العاملين المصابين بمستشفيات العزل إجازة مرضية

أرسلت وزارة الصحة والسكان، منشورا لمديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات ومديري مستشفيات العزل، ضمن الإجراءات الاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى للمرضى وأعضاء الفريق الطبي القائم بالعمل بمستشفيات العزل، يتم التنبيه المشدد فيه على اتخاذ عدد من الإجراءات.

وتضمن المنشور، إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد "الكاشف السريع" لجميع الأفراد المشاركين فور وصولهم المستشفى، وفى حالة إيجابية التحليل يتم العزل وأخذ مسحة واجراء تحليل PCR، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد "الكاشف السريع" لجميع العاملين قبل مغادرة مستشفى العزل، وحالة إيجابية التحليل يتم العزل وأخذ مسحة وإجراء تحليل PCR.

وشددت الوزارة على أنّه حال ظهور أي أعراض اشتباه على أحد العاملين، يتم العزل وإجراء تحاليل PCR فورا ومتابعة الحالة طبيا طبقا للبروتوكولات.

وشددت على تدريب المشاركين قبل العمل على إجراءات مكافحة العدوى بمستشفيات العزل، وأساليب الوقاية للأطقم الطبية، مع الاعتماد على الكتيب الصادر من الإدارة العامة لمكافحة العدوى كمرجع لإجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ووجّهت الوزارة بتكثيف فريق مكافحة العدوى بالمستشفى للتأكد بصفة مستمرة من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية وفقا للبروتوكولات المعتمدة من إدارة مكافحة العدوى.

كما وجّهت الوزارة بصرف الأدوية الوقائية المحددة للأطقم العاملة وفقاً للبروتوكول المعتمد لحماية الأطقم الطبية، والتأكد على العاملين بضرورة تناولها حرصا على العاملين، مع صرف الكميات اللازمة لهم للاستخدام بعد انتهاء فترة عملهم بالمستشفى قبل المغادرة.

كما وجّهت الوزارة بضرورة إفادة معتمدة من المستشفى لجميع العاملين عند مغادرتهم المستشفى بفترة عملهم داخل المستشفى، موجهه إلى جهه عملهم الأصلية.

وشددت على أنّه حال إصابة أي فرد من الفريق الطبي بمستشفيات العزل، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج والمتابعة المستمرة وفقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة.

وأوضحت أنّه سيتم احتساب فترة علاج العاملين المصابين بمستشفيات العزل والمستشفيات المعنية بمجابهة الجائحة، وفترة النقاهة اللازمة بعد الشفاء، إجازة مرضية يستحق عنها العامل مستحقاته المالية، بما في ذلك مكافأة العمل بمستشفيات العزل فترة العلاج والنقاهة.

وأشارت إلى ضرورة موافاة قطاع الرعاية العلاجية فور انتهاء فترة العمل بأسماء العاملين وفقا للنماذج السابق إرسالها لصرف المستحقات المالية للمشاركين، إلى جانب تجهيز بيان شهري بالمشاركين في تلك المهمة الوطنية لتجهيز تقدير أدبي لائق لهؤلاء الأبطال.