نجل عمرو أديب: أوجه الشكر لكل الأطقم الطبية الموجودين بالحظر

نشر نور نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، فيديو من داخل الحجر الصحي، الذي يخضع له بعد عودته من لندن، في فندق الميريديان.

وقال "نور": "أنا كنت في طائرة لندن يوم 31 مارس، وحاليا متواجد بفندق الميريديان، وبعمل الفيديو ده، علشان عاوز أقول شوية ملاحظات، وأشكر شوية ناس، الملاحظة الأولى هي الأكل، وكان في إشاعات كتيرة بأن الأكل مش كويس ومش صحي وفيه دود في السندويتشات.. أنا عاوز أنفي كل الحاجات دي، والسندويتشات كانت كويسة جدا وهايلة، وبتشبع، والسندويتشات جبنة، هما ساندوتشين في الفطار وبيختلفوا كل يوم، والغداء فراخ، مكرونة، لحمة، سمك".

وتابع: "هما مش مقفيلنها يعني لو عاوز تعمل دليفري أو تطلب حاجة من برة بتطلبها، وتجيلك على الأوضة، والعشاء بردوا كان كويس، بعد كده نخش في الفندق، عامة ناس كتيرة ممكن متعرفش بس ده فندق 5 نجوم، والأوض سنجل ودوبل، والأوضة اللي أنا قاعد فيها حاليا، كبيرة ومريحة، وهو هام جداً بالنسبة للناس اللي جاية من رحلات طويلة من مانشستر ومناطق بعيدة".

وشكر "نور"، الموظفون العاملون بالفندق بداية من موظف الريسيبشن، وحتى مدير الفندق، "لأنهم شافوا سخافة وبهدلة أول يومين بس قاموا بالواجب ومتكسروش ووقفوا معانا لغاية النهاردة ولغاية لما نخلص، أما بالنسبة للدكاترة والممرضين بيقيسوا لنا الحرارة مرة الصبح وبالليل ومتواجدين في العيادة دائما في حالة وجود أي حالة استثنائية أو حدوث مشكلة حتي الساعة ال3 فجراً متواجدين وفي حالة وجود أي سؤال من الممكن أن تتصل بهم هاتفيا".