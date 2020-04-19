طلب إحاطة لرئيس الحكومة من أجل تخلص الآمن من الكمامات الطبية

وجه النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، طلب إحاطة إلى رئيس الحكومة ووزارات الصحة، والبيئة، والتنمية المحلية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الطبية مثل الكمامات والقفازات، خصوصا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب: "تعاني دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا مثل باقي المناطق على مستوى الجمهورية، من أزمة إلقاء المواطنين المخلفات الطبية خصوصا المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا في مقالب القمام، وعدم التخلص الآمن منها".

وحذر من انتشار الكمامات والقفازات المستعملة في مقالب القمامة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة.

وأكمل: "لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عددا من معدومي الضمير يعيد استخدام هذه الأدوات مرة أخرى بغسلها وإعادة بيعها بعيدا عن أعين الجهات الرقابية".

وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية بتنسيق الجهود وإيجاد آلية للتخلص الآمن من النفايات الطبية، ومنع إلقائها في مقالب القمامة حرصا على صحة المواطنين ولمنع انتشار العدوى، وفي نفس الوقت زيادة حملات التوعية بمخاطر عدم التخلص الآمن من هذه الأدوات.

وطالب غلاب الجهات الرقابية المختلفة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة ومنع إعادة استخدام هذه الأدوات مرة أخرى، وفي مقدمتها الصيدليات التي تبيع القفازات والكمامات للتأكد من مصادر تصنيعها.