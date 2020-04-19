البابا تواضروس: فرحة القيامة لا تقتصر على يوم واحد.. لكنها ممتدة

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّ فرحة القيامة لا تقتصر على يوم واحد لكن يوم أحد طويل طوله 50 يوما، لافتا إلى أنّ الكنيسة تعلمنا أشياء كثيرة أهمها أنّ الإنسان يعيش في فرحة ويمتلك فرحا في داخله من أجل سعادة الإنسان ورفاهيته، والسيد المسيح سبق وأعطى للإنسان سعادة وجوده.

وأضاف البابا تواضروس خلال حوار مفتوح مع الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، الذي تعرضه قناة ME SAT، أنّ الخماسين المقدسة في فكر الكنيسة تعتبر يوم أحد واحد، لكن بطول 50 يوما وهو عدد أيام الصوم، مقسمة على 7 أسابيع، والأسبوع الثامن هو تعبير عن الحياة الجديدة في السماء.

وأوضح أنّ رقم 7 هو رقم الكمال، ورقم 8 هو رقم ما فوق الكمال وهي السماء، بينما رقم 6 هو رقم النقص تعبيرا عن الأرض كما أنّ الإنسان خلق في اليوم السادس.

وترأس أمس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لأول مرة، منذ جلوسه على الكرسي البابوي، قداس عيد القيامة المجيد، في كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود من الأساقفة وبدون حضور شعبي، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكنيسة قررت غلق كنائسها وتعليق القداسات بها بما فيها صلوات عيد القيامة في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ويتابع الأقباط صلوات العيد لأول مرة من منازلهم.