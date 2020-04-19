البابا تواضروس للأقباط: افرحوا بالعيد من قلبكم

وجّه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة للأقباط قائلا: "افرحوا بالعيد، دايما فرحة الأعياد مش فرحة خارجية فقط، مش لبس جديد وأكل جديد وزيارات جديدة، لكن فرحة العيد في حقيقتها لازم تكون قلبية أو داخلية وهي تدوم مع الإنسان".

وأضاف البابا تواضروس خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ فرحة العيد يجب أن تكون داخل قلب الإنسان باستمرار، ما تجعله سعيدا ويجنبه أي أمراض نفسية، كما أنّه يحميه من الخوف والقلق وحمل الهموم.

وأشار إلى أنّ هذا العام كانت صلوات الكنائس محدودة للغاية، والشعب لم يكن لديه الفرصة للحضور، ولكن نشكر الله أننا في زمن يتواجد فيه التكنولوجيا الحديثة وأجهزة التواصل الاجتماعي للتواصل مع الشعب لحين العبور من هذه الأزمة والعودة للحياة الطبيعية من جديد.

وترأس أمس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لأول مرة، منذ جلوسه على الكرسي البابوي، قداس عيد القيامة المجيد، في كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود من الأساقفة وبدون حضور شعبي، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكنيسة قررت غلق كنائسها وتعليق القداسات بها بما فيها صلوات عيد القيامة في ظل اجراءات مواجهة فيروس كورونا، ويتابع الأقباط صلوات العيد لأول مرة من منازلهم.