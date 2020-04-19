ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا في النمسا لـ 10 آلاف و501 حالة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد إلى 10 آلاف و501 حالة، من مجمل عدد الإصابات التي جرى تسجيلها والتي بلغت نحو 14 ألفا و670 إصابة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، استمرار الاتجاه الإيجابي مع تراجع الإصابات الجديدة وارتفاع معدلات الشفاء على الرغم من احتفالات عيد القيامة وما يصاحبها من التقارب الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن التدابير الصحية أظهرت نتائج إيجابية للغاية حيث جرى شفاء 10 آلاف و501 حالة، خلال الأيام الماضية.

وأوضحت أن معظم حالات الإصابة تركزت في ولاية النمسا السفلى وبلغت 828 حالة، يليها تيرول 814، وستيريا 736، وفيينا 523 حالة، وبورغنلاند 94، وكارينثيا 82 حالة.