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محمود مسلم

ضبط لحوم فاسدة في بدروم عقار بمدينة 6 أكتوبر

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الوطن
02:29 م | الأحد 19 أبريل 2020
لحوم فاسدة

لحوم فاسدة

ضبطت قوات الأمن في الجيزة كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بدروم أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة. 

كانت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، تمكنت من ضبط شخصين مدير شركة لتجارة اللحوم، وعامل في بدروم أحد العقارات بدائرة القسم، وبحوزتهما 1600 كيلو جرام لحوم و270 كيلو جرام كبدة فاسدة، قبل طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واعترف التمهمان بحيازتهما للمضبوطات لتوزيعها على المطاعم بمدينة أكتوبر وإعادة تصنيعها، واتخذت الإجراءات القانونية.