"الكرملين" يتوقع وصول روسيا لذروة تفشي كورونا الأسبوع المقبل

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن هناك أمل في أن يصل تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى ذروته، الأسبوع المقبل، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال بيسكوف، في حوار مع القناة الأولى الروسية، اليوم، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا شهدت نسقا تصاعديا يوميا، خلال الأسبوع الجاري، وهو يعني أن روسيا لم تصل بعد إلى ذروة تفشي هذا الوباء، معربا عن أمله في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل.

وسجلت روسيا حصيلة يومية في أعداد المصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت 6060 مصابا جديدا بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و48 حالة وفاة.

وارتفعت بذلك حصيلة المصابين بفيروس كورونا في روسيا إلى 42853 مصابا، و361 حالة وفاة.