"الحرية" يطلق "الصحة مسؤولية" لتوعية المواطنين بمخاطر كورونا

أطلق حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مبادرة "الصحة مسؤولية"، لتوعية المواطنين ضد مخاطر كورونا، وحثهم على البقاء في المنزل لحماية أنفسهم وبلدهم.

وقال الدكتور إسماعيل أبوكليلة، القيادي في الحزب، إنّ المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لدعم جهود الدول لمكافحة فيروس كورونا، ومنع احتمالية انتشار المرض من خلال التوعية الصحية السليمة للمواطنين.

وأكد أبوكليلة لـ"الوطن"، أنّ المبادرة استهدفت المناطق الشعبية لشرح طرق الوقاية من المرض للمواطنين، وتم توزيع ملصقات التوعية ومواد التطهير على الأهالي لضمان سلامتهم، كما تم تعقيم المساجد والبيوت والسيارات والمحلات.