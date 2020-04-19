وصول أول ماكينة تخطيط لطرق الدقهلية بتكلفة مليون و268 ألف جنيه

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، عن وصول ماكينة لتخطيط الشوارع والطرق بمدن المحافظة، لتنضم إلى منظومة العمل بمديرية الطرق بالمحافظة، وبلغت تكلفتها مليون و268 ألف جنيه وتعتبر الأولى من نوعها في محافظة الدقهلية.

حضر تسلم الماكينة الجديدة المهندس عبد الحميد المصري، وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إن تخطيط الطرق يعمل على تحقيق السيولة المرورية، وتجنب الحوادث، وأضاف أنه يسعى لتخطيط كل طرق المحافظة، ووضع الإشارات المرورية عليها.

ووجه بتدريب من يقومون بالعمل علي الماكينة، بجانب مسئوليتهم الكاملة عنها، مؤكدا على ضرورة وضع برنامج عمل محدد لها بنطاق المحافظة من خلال مديرية الطرق بالمحافظة.

وطالب المحافظ، بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لها لإطالة مدة استخدامها، وحفاظا على المال العام، كما شهد المحافظ التشغيل التجريبي للماكينة الجديدة بتنفيذ بعض أعمال التخطيط للشارع أمام مبنى ديوان عام المحافظة .

وأشار محافظة الدقهلية، إلى أنه وجه فور توليه المسئولية بأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لتوفير الماكينة لتبدأ عملها بشوارع المدن والطرق بأنحاء المحافظة .