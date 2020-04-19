حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة بقرى مركز المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، جهودها في رفع المخلفات الصلبة ضمن الارتقاء بمستوى النظافة العامة، من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات النظافة بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة نظافة مكبرة بالقرى التابعة للمركز، وذلك بهدف رفع كفاءة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية الأحياء، حيث تم رفع تراكمات القمامة من نقاط تجميعها باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي بقرية دمشير، كما تم تنفيذ أعمال تجميل لمدخل قرية طوخ الخيل، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة، وذلك بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة 23 حاله تعد بالبناء عل الأراضي الزراعية على مساحة 25 قيراط، في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية.