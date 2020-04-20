في ذكرى "الشكعة".. 9 سنوات على رحيل رئيس لجنة التعريف بالإسلام

9 سنوات مرت على رحيل المفكر المصري الدكتور مصطفى محمد الشكعة، عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس لجنة التعريف بالإسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، وعضو لجنة الحوار الإسلامي المسيحي بالأزهر الشريف، إذ توفي في مثل هذا اليوم 20 أبريل عام 2011.

وبحسب تقارير فقد وُلد مصطفى محمد الشكعة في محافظة الغربية في أغسطس 1917، ونشأ في قرية محلة مرحوم المجاورة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتعلَّم في مدارسها الابتدائية وجانب من الدراسة الثانوية، ولمَّا تُوفي والده لم يكن هناك حاجةٌ للبقاء هناك، فانتقل في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين للإقامة مع أخيه الأكبر الذي كان يعمل موظفًا في القاهرة، وكان هذا الأخ عضوًا في جمعية الشبان المسلمين.

حصل الشكعة على درجة الليسانس في الآداب من جامعة القاهرة سنة 1944، ثم الماجستير في الآداب سنة 1951، فالدكتوراه في الآداب عام 1954 من نفس الجامعة.

بدأ حياته العملية مدرسًا بالتعليم الثانوي في الفترة بين عامي 1944 و1949، ثم خبيرًا بالتخطيط الاجتماعي بين عامي 1949 و1956 إلى أن التحق بالتدريس بالجامعة سنة 1956 ليعمل مدرسًا بكلية آداب جامعة عين شمس، ثم شغل فيما بعد منصب العميد بنفس الكلية، وانتدب للعمل مستشارًا ثقافيًا بواشنطن بين عامي 1960 و1965، وبعدها أعير للتدريس بجامعة بيروت العربية، ثم جامعة أم درمان. كما شغل منصب عميد كلية بجامعة الإمارات.

من مؤلفاته إسلام بلا مذاهب، وهو أبرز كتبه على الإطلاق، وهو عمل موسوعي يعرض لنشأة الفرق الإسلامية متتبعاً حركتها وتطورها، وداعياً إلى إسلام بلا مذاهب يقرب ولا يباعد، وإلى توحيد كلمة المسلمين وجمع شملهم، كما ألف فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، وبديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية، وأبو الطيب المتنبِّي في مصر والعراق، ومعالم الحضارة الإسلامية، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، بالإضافة إلى مقالات في الدراسات الإسلامية بالإنجليزية، والتربية والتعليم في العالم العربي بالإنجليزية أيضا.

حصل الشكعة على عدد من الجوائز كوسام الجمهورية من الطبقة الرابعة سنة 1959، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية سنة 1977، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1989.