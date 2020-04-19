بالصور.. وكيل خطة البرلمان يكرم عباقرة طهطا وسط إجراءات احترازية

وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، أقيم حفل تكريم المتفوقين من طلاب مدرسة رفاعة الثانوية العسكرية بطهطا، وتسليمهم دروع التميز وشهادات التقدير، بعد تحقيقهم إنجازا كبيرا بالوصول إلى المربع الذهبي بمسابقة برنامج العباقرة، كأول مدرسة حكومية تصل إلى هذه المرحلة.

حيث شهدت قاعة الاحتفالية، أعمال رش وتعقيم وتطهير لأكثر من مرة لجميع محتويات القاعة مع الزام جميع الحاضرين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بدء من الجلوس بطريقة أمنة مع توزيع كمامات وقفازات على جميع الحضور

شمل التكريم إدارة المدرسة والمعلمين والمشرفين في رسالة تؤكد إن المعلم سيظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له في المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز في العملية التعليمية.

وعلى هامش الاحتفال قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا بسوهاج، إن التفوق هو عنوان الاتقان والتميز في كافة مجالات الحياة، لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والمقبلة، مشيراً إلى أهمية تنمية العقول المتفوقة والعمل على ازدهارها، مؤكدا أن المراحل التعليمية بمختلف مستوياتها تعد من أهم المراحل التي يتم فيها تشكيل أنماط سلوك وشخصية الطلاب والعمل على تنمية ذكائهم الفطري.

وأشاد النائب مصطفى سالم، بالدور البالغ لأولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، قائلا للطلاب "مشواركم بدأ منذ لحظة تفوقكم، وعليكم بالعلم والمعرفة، والتمسك بالتفوق دائمًا"

الاحتفالية أيضاً حملت رسالة هامة مفادها أنك يمكنك العمل خلال تلك الأجواء وعدم الاستسلام فى ظل الظروف الراهنة التى يمر به العالم من تفشي فيروس خطير فقط عليك أن تتبع الإجراءات الاحترازية وتطبيق المسافات الأمنه التي حددتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للحد من تفشي المرض.

شهد الأحتفالية الأستاذ علي رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا وأحمد المنشاوي مدير الإدارة التعليمية بطهطا، وعدد من قيادات التعليم بإدارة طهطا التعليمية، بالإضافة إلى أسر الطلاب المكرمين.