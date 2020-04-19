أخبار البنوك.. كيفية إصدار بطاقة افتراضية بديلة للتسوق أونلاين

يواجه بعض مستخدمي بطاقات الماستر كارد المستخدمة في الشراء، عمليات سحب أو تهكير بطاقاتهم نتيجة تسوقهم أحيانًا عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة.

وكان محمد الجندي خبير أمن المعلومات في الأمم المتحدة والجامعة البريطانية، نصح باستخدام رقم بطاقة الائتمان الافتراضية عند التسوق، والتي تسمح بالتسوق دون الكشف عن رقم حسابك الحقيقي، وتقدم العديد من البنوك هذا النوع من أرقام بطاقات الائتمان المؤقتة التي تسمح لك بتحديد المبلغ والوقت المحدد لعملية الشراء ويكون لها حد أقصى منخفض للإنفاق.

وترصد "الوطن" 7 بنوك تقدم بطاقات افتراضية يمكنك استخدامها في الشراء "أون لاين" والحد الأدنى والأقصى للمعاملات اليومية والشهرية على النحو التالي:

البنك الأهلي

يقدم البنك بطاقة الاستخدام العام، التي يتم استخراجها عن طريق أقرب فرع للبنك من خلال تقديم طلب لممثل الخدمة باستخدام صورة من بطاقة الرقم القومي، برسوم إصدار 15 جنيهًا.

وتمكنك البطاقة من التعاملات الشرائية عبر الإنترنت بحد أقصى 4000 جنيه في الحركة الواحدة، وما يعادل 20 ألف جنيه يوميًا، و50 ألف شهريًا، ويكون الحد الأقصى لشحن البطاقة 15 ألف جنيه.

بنك مصر

ويقدم بنك مصر بطاقة افتراضية بمصاريف إصدار 150 جنيهًا و75 جنيهًا سنويًا للتجديد، ويُعفى موظفو البنك من مصاريف الإصدار والتجديد.

ويمكن للعميل الشراء بالبطاقة "أون لاين" حتى 400 ألف جنيه يوميًا بحد أقصى 8 حركات وفقًا للمتاح بالبطاقة.

بنك الإسكندرية

ويقدم بنك الإسكندرية كارت "ميزة" بمصاريف إصدار 20 جنيهًا و40 جنيهًا للتجديد، ويمكنك الحصول على البطاقة فورًا عند زيارة أي فرع لبنك الإسكندرية عن طريق بطاقة الرقم القومي، ومدة صلاحية البطاقة عامين غير متجددة.

ويبلغ الحد اليومي لمشتريات البطاقة 12 ألف جنيه للشراء وبحد أقصى 100 ألف جنيه شهريًا، ويبلغ رصيد البطاقة 20 ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

يقدم بنك CIB كارت يحمل اسم "ميزة" يستخرج من خلال أقرب فروع البنك بمصاريف إصدار 15 جنيهًا بصورة بطاقة الرقم القومي، حيث تمكنك البطاقة من الشراء عبر الإنترنت محليًا، وإتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS).

الحد الأقصى لشحن البطاقة 20 ألف جنيه، والحد الأقصى للسحب النقدي والشراء اليومي 6 آلاف جنيه بحد أقصى 10 معاملات، والحد الأقصى للسحب والشراء الشهري 50 ألف جنيه بحد أقصى 50 معاملة.

بنك قناة السويس

ويصدر بنك قناة السويس بطاقة "بري بيد" بتكلفة إصدار 50 جنيهًا، وتستخرج عن طريق أقرب فرع للبنك ببطاقة الرقم القومي.

ويمكنك استخدام 3 حركات إيداع يوميًا بحد أقصى 200 جنيه للحركة وبحد أقصى 300 ألف جنيه شهريًا.

حد السحب والشراء المحلي بالبطاقة 65 ألف جنيه يوميًا، بما يعادل 15 ألف جنيه للسحب و50 ألف جنيه للشراء.

أما حد الاستخدام في الخارج 3000 دولار، بما يعادل 1000 جنيه للسحب و2000 جنيه للشراء، أما حد استخدام الإنترنت في مصر 50 ألف جنيه شهريًا، و2000 دولار شهريًا خارج مصر.

بنك بلوم

ويتيح البنك لعملائه فيزا "بري بيد" بمصاريف إصدار 50 جنيهًا، إذ يمكن شحن البطاقة بحد أدنى 200 جنيه مصري، ويقبل الإيداع حتى حدود الرصيد الشهري المتاح للبطاقة، ويمكن تحديد الحدين الأدنى والأقصى للاستخدام اليومي عن طريق فروع البنك فور إصدار البطاقة.

بنك عودة

ويمكنك إصدار كارت افتراضي من خلال خدمة mobile wallet تكون مدته 24 ساعة ومصاريف إصداره 5 جنيهات، ويمكن استخدامه لمرة واحدة فقط بحد أقصى 6 آلاف جنيه مصري، ويسحب البنك قيمة 3% من الكارت فرق عملة إذا تمت المعاملات بالدولار.