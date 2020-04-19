مدينة القنطرة شرق تنتهي من أعمال رفع القمامة بالقرى وإغراق المسطحات

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، الانتهاء من أعمال رفع القمامة والمخلفات من المقالب والمربعات والصناديق بالمدينة القديمة والجديدة، ونقلها إلى المقالب العمومية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إلى الجهاز التنفيذي بضرورة الاهتمام بالقطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع النظافة والمتابعة اليومية لهذه القطاعات.

وأضاف إدريس، أنه رفع كفاءة بعض الشوارع من خلال ورش وتعقيم الشوارع وكنسها بالجرار ورفع الأتربة، وذلك من خلال خطة زمنية لنظافة ورفع كفاءة جميع الشوارع، حيث جرى اليوم رفع كفاءة ونظافة شارع أسيوط، وشارع الشهيد محمد عطوة وشارع الشهيد سعدالدين وشارع الزقازيق، وإزالة الإشغالات من هذة الشوارع، وإصلاح خطوط مياة الشرب وتطهير مطابق الصرف الصحي لهذه الشوارع وحصرمشاكل الصرف ومياه الشرب بالمدينة القديمة وإبلاغ الشركة بهذه المشاكل والتنسيق مع شركة مياه لشرب للإسراع في حلها، والمرورعلى المسطحات الخضراء ومتابعة أعمال الصيانة لها وكذلك إغراق الحدائق والمسطحات الخضراء بالمياه.

وأكد أن الوحدة المحلية لقرية التقدم، شنت حملة نظافة داخل قرية التقدم والأمل والطريق المؤدي إلى معدية رقم 6 وعمل صيانة للكشافات داخل القرية والعمل على إضاءة جميع الشوارع بالقرية، بمناسبة قدوم شهر رمضان، ومتابعة أعمال النظافة بقرية الأبطال وفض السوق الأسبوعي بالقرية بمساعدة الشرطة، وجرى الانتهاء من أعمال النظافة بقرية جلبانة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات وفض سوق الأحد الأسبوعي بالقرية.