الجيش اليمني يحبط محاولات هجومية للمليشيا الحوثية في نهم

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم، محاولات هجومية لمليشيا الحوثي في جبهة نهم، شرق العاصمة "صنعاء".

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن مليشيا الحوثي حاولت شن عدة هجمات على مواقع الجيش في جبهة صلب، غرب مديرية نهم، وتمكن الجيش من إفشالها، وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقصفت مليشيا الحوثي بقذائف المدفعية مواقع تمركز قوات الجيش في مواقع متفرقة بالمديرية، تزامن مع قصف مماثل على مواقع أبطال الجيش في جبهة قانية، شمال محافظة البيضاء.

وتواصل قوات الجيش التزامها بتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التي تقضي بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".