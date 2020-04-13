69 اعتداء حوثيا على مواقع الجيش اليمني في مختلف الجبهات

ارتكبت مليشيا الحوثي أكثر من 69 اعتداءً خلال الـ24ساعة الماضية، في مختلف الجبهات، رغم التزام الجيش اليمني بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية "التحالف العربي"، من جانب واحد استجابة لدعوة الأمم المتحدة.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن الاعتداءات تنوعت بين إطلاق صواريخ باتجاه الأعيان المدنية ومعسكرات الجيش والمواقع في الجبهات، وبين تعزيزات وتحركات لعناصرها للجبهات، بالإضافة استهدافها بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة لمواقع الجيش.

وواصلت مليشيات الحوثي الدفع بتعزيزات وحشود جديدة لجبهات صرواح وهيلان والجوف، والضالع وتعز، واعترضت الدفاعات الجوية صاروخ باليستي في سماء مأرب، إضافة لسقوط آخر بالقرب من مواقع الجيش.

وفي محافظة لحج، كثفت مليشيات الحوثي اعتداءاتها على مواقع الجيش، حيث قصفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، مواقع الجيش في جبهات كرش وجبهة حبيل حنش المسيمير وجبهة ثرة، كما تقوم المليشيات باستحداثات ومواقع جديدة في جبهة حبيل حنش بالمسيمير.

وفي محافظة الضالع، تعرضت مواقع الجيش اليمني لاعتداءات بالهاونات والمدفعية وإطلاق النار بالأسلحة مختلفة، إضافة لمحاولة مليشيات الحوثي الهجوم على مواقع عدة في المحافظة، وتعزيزات مستمرة لمواقعها في جبهة مريس.

وفي محافظة حجة، كثفت مليشيات الحوثي من اعتداءاتها على مواقع الجيش في جبهات بني حسن وحرض ومثلث عاهم، وتنوعت الاعتداءات بين قصف مدفعي وإطلاق النار بواسطة الأسلحة المتوسطة، كما تم رصد تحركات لتعزيزات المليشيا.

وقصفت مليشيا الحوثي مواقع للجيش، في مناطق في الجدافر والأقشع، ومعسكر طيبة الاسم والظهرة، ومواقع غرب المهاشمة واليتمة، بمحافظة الجوف، إضافة إلى إرسالها لطائرات مسيّرة.

وفي جبهة نهم، تعرضت مواقع الجيش لاعتداءات متكررة حيث قصفت المليشيا الحوثية مواقع للجيش في الجبهة بقذائف الهاون، وصاروخي كاتيوشا، إضافة إلى محاولاتها التسلل باتجاه مواقع في الجبهة، أفشلها الجيش اليمني.

وفي محافظة البيضاء، تعرضت مواقع الجيش اليمني لاعتداءات مليشيات الحوثي في جبهة قانية شرق البيضاء حيث قصفت بعدة قذائف مواقع الجيش في الجبهة، مع قصف مماثل لمواقع الجيش في جبهة فضحة بالملاجم.