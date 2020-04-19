القابضة: العمل مستمر في شم النسيم.. واتخاذنا كافة الإجراءات الوقائية

قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن العمل يسير بانتظام داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة، وذلك لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين خلال أيام العطلات وأعياد شم النسيم.

وأكد رئيس الشركة القابضة، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل جميع مواقع العمل في ظل مواجهة تدعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشاررسلان إلى ضرورة التنسيق بين إدارات الطوارئ والأزمات في الشركات التابعة مع غرف الطوارئ المركزية بالشركة القابضة، لافتا إلى أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأوضح، أنه يجرى تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.