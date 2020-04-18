القابضة للمطارات تجري عمليات تعقيم شاملة بالمطارات المصرية

قامت إدارات السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركاتها التابعة، باستغلال فترة إجازات أعياد الربيع، وتوقف الحركة الجوية، في تعقيم وتطهير عدد من المطارات المصرية وهي "طابا، شرم الشيخ، الغردقة، برج العرب، أسيوط، الأقصر، بورسعيد".

وصرح مهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن عمليات التعقيم شملت كافة المطارات المصرية، ويتم التواصل بالمتابعة الدورية لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية على جميع منشآت للمطارات حرصا على سلامة العاملين.

وأضاف "محروس"، هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره والاستعدادات لعودة الحركة الجوية في أي وقت